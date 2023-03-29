Учитель года штата Теннесси призывает к ужесточению законов об оружии после стрельбы в школе Нэшвилла

21:27 2023-03-29

После смертельной стрельбы в школе города Нэшвилл, штат Теннесси, Мелисса Коллинз, которая была названа Учителем года штата Теннесси в 2023 году, сказала, что у нее разбито сердце.

"Мы как нация потеряли трех детей, младенцев, и трех сотрудников, и это не только потеря для Теннесси, но и потеря для нашей страны", - сказала Коллинз, учительница второго класса из Мемфиса, в интервью ABC News, заметно сдерживая слезы.

Массовая стрельба, унесшая жизни трех 9-летних детей и трех взрослых в школе "Ковенант", частной христианской школе в столице штата, стала последним инцидентом, пополнившим список из примерно 130 массовых расстрелов, произошедших только в 2023 году, согласно данным Gun Violence Archive, который определяет массовый расстрел как расстрел, в котором погибли четыре или более человек, не считая стрелявшего.