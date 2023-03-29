Чонкук из BTS занимает центральное место в качестве нового глобального посла Calvin Klein

В понедельник модный ритейлер выпустил тизерное видео, в котором дал всем представление о новой кампании с участием Чонкука, а во вторник появилась официальная новость о том, что южнокорейский певец станет лицом линий Calvin Klein Jeans и Calvin Klein Underwear.

На снимках, сделанных Пак Чон Ха, Чонкук предстал в образах из коллекции Calvin Klein весна 2023. На одном из снимков певец запечатлен без рубашки, в джинсовой куртке больших размеров.

На других снимках он одет в джинсы 90-х годов, джинсы Body, джинсовую рубашку Relaxed Fit и футболку Relaxed Fit Standard Logo Crewneck Tee.

"Я давно являюсь поклонником Calvin Klein, и я очень рад стать их новым глобальным послом", - сказал Джунгкук в своем заявлении. "Это партнерство очень особенное, так как наследие и ценности бренда Calvin Klein мне близки".