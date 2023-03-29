Долли Партон и Гарт Брукс будут вести церемонию награждения ACM Awards в мае

Долли Партон второй год подряд станет ведущей церемонии вручения наград Академии музыки кантри, но в этом году она приведет с собой нового помощника - Гарта Брукса.



Шоу назначено на 11 мая и будет транслироваться в прямом эфире на Amazon Prime Video из Ford Center at The Star во Фриско, штат Техас. Полная ретрансляция церемонии и выступлений будет бесплатно показана на следующий день на Amazon Freevee.



Второй год подряд ведущей шоу будет Партон, но Брукс впервые выйдет на сцену в качестве ведущего церемонии награждения.