Долли Партон второй год подряд станет ведущей церемонии вручения наград Академии музыки кантри, но в этом году она приведет с собой нового помощника - Гарта Брукса.
Шоу назначено на 11 мая и будет транслироваться в прямом эфире на Amazon Prime Video из Ford Center at The Star во Фриско, штат Техас. Полная ретрансляция церемонии и выступлений будет бесплатно показана на следующий день на Amazon Freevee.
Второй год подряд ведущей шоу будет Партон, но Брукс впервые выйдет на сцену в качестве ведущего церемонии награждения.
Долли Партон и Гарт Брукс будут вести церемонию награждения ACM Awards в мае
Долли Партон второй год подряд станет ведущей церемонии вручения премии Академии кантри-музыки, но в этом году она приведет с собой нового помощника - Гарта Брукса.
Долли Партон второй год подряд станет ведущей церемонии вручения наград Академии музыки кантри, но в этом году она приведет с собой нового помощника - Гарта Брукса.
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