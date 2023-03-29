Смертельный взрыв на шоколадной фабрике в Пенсильвании

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование взрыва в пятницу на фабрике R.M. Palmer Co., в результате которого погибли семь человек, еще несколько получили ранения и здание было разрушено до основания в Вест-Рединге, небольшом городке в 50 милях (80 км) к северо-западу от Филадельфии. Агентство назвало произошедшее взрывом природного газа и пожаром.



"NTSB продолжает собирать доказательства о том, как в здание подавался природный газ, о точке возгорания, опрашивать свидетелей, исследовать трубопровод на предмет трещин, любых повреждений трубопровода, хронологии событий, приведших к взрыву, и других вопросов, которые могут возникнуть по мере продолжения расследования", - сообщил по электронной почте представитель агентства Кит Холлоуэй.



Предварительный отчет о взрыве может быть готов примерно через три недели, тогда как окончательный отчет может занять до двух лет, сказал он. Полиция штата Пенсильвания также расследует причину взрыва.



Некоторые рабочие говорили родственникам, что чувствовали запах природного газа перед взрывом, хотя газовая компания UGI заявила, что не получала сообщений об утечке газа. UGI заявила, что сотрудничает с расследованием.