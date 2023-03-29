Верховный суд штата Нью-Гэмпшир отклонил последний шанс Памелы Смарт на свободу

Верховный суд написал, что у него нет надзорных полномочий, чтобы поручить губернатору и его исполнительному совету пересмотреть просьбу Смарт о смягчении приговора, которая была отклонена в прошлом году. Любые полномочия суда в отношении процесса смягчения приговора "нарушат доктрину разделения властей", - говорится в решении, принятом в среду.



В прошлом месяце Смарт сказала ABC, что решение суда, скорее всего, станет ее последним шансом выйти из тюрьмы.



"Мы очень опечалены тем, что наш верховный суд обошел стороной главный вопрос в этом деле и дал добро губернатору и совету на уклонение от выполнения своей обязательной конституционной работы", - сказал Марк Систи, адвокат Смарт, в своем заявлении в среду.



Смарт, которая была осуждена в 1991 году в возрасте 22 лет за то, что убедила своего любовника-подростка убить ее мужа, в прошлом году обратилась в высший суд штата с просьбой отменить решение губернатора Криса Сунуну отказать ей в слушаниях по смягчению приговора.