1-летний ребенок был смертельно ранен 5-летним братом в квартире в США

Полиция получила сообщение о стрельбе в жилом комплексе в Лафайете около 15:00 по местному времени во вторник.



Прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили, что годовалый ребенок умер от огнестрельного ранения в квартире, сообщила полиция.



"Детективы полицейского управления Лафайетта установили, что ребенок был застрелен своим пятилетним братом, который смог получить доступ к оружию в квартире", - говорится в заявлении полицейского управления Лафайетта.



По данным полиции, оружие было пистолетом.



Вскрытие было проведено в среду, и предварительная причина смерти - одно огнестрельное ранение, сообщил коронер округа Типпекано Кэрри Костелло.



Коронер опознал жертву как 16-месячного Исайю Джонсона.