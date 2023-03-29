Полиция получила сообщение о стрельбе в жилом комплексе в Лафайете около 15:00 по местному времени во вторник.
Прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили, что годовалый ребенок умер от огнестрельного ранения в квартире, сообщила полиция.
"Детективы полицейского управления Лафайетта установили, что ребенок был застрелен своим пятилетним братом, который смог получить доступ к оружию в квартире", - говорится в заявлении полицейского управления Лафайетта.
По данным полиции, оружие было пистолетом.
Вскрытие было проведено в среду, и предварительная причина смерти - одно огнестрельное ранение, сообщил коронер округа Типпекано Кэрри Костелло.
Коронер опознал жертву как 16-месячного Исайю Джонсона.
1-летний ребенок был смертельно ранен 5-летним братом в квартире в США
Годовалый мальчик был предположительно смертельно застрелен своим 5-летним братом в квартире в штате Индиана, сообщила полиция.
Полиция получила сообщение о стрельбе в жилом комплексе в Лафайете около 15:00 по местному времени во вторник.
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