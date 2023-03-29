Италия будет наказывать производителей синтетических продуктов питания и защищать фермеров

Правительство Италии одобрило закон, который объявляет вне закона продукты питания, выращенные в лабораторных условиях, и предусматривает жесткие штрафы для тех, кто их производит или продает. Это предложение является частью крестового похода премьер-министра Джорджии Мелони по защите продуктов "made in Italy".



Мелони торжествовала вместе с фермерами после того, как ее кабинет министров во вторник вечером одобрил меры, предусматривающие штрафы до 60 000 евро ($60 000) и конфискацию "синтетической пищи". Предлагаемые штрафы, которые итальянский парламент должен принять в качестве закона, распространяются как на продукты питания для людей, так и на корма для животных.



За принятие закона выступал близкий сторонник Мелони, Франческо Лоллобриджида, который является министром сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесов. Название его министерства - новое, отражающее внимание правого коалиционного правительства Мелони к отечественной продукции.



В заявлении правительства говорится, что запрет на продукты, выращенные в лабораториях, был предложен "в соответствии с принципом предосторожности" для защиты здоровья людей и "наследия Италии в области фермерского питания".