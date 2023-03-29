Шульц подвергся резкой критике на слушаниях на Капитолийском холме

Бывший генеральный директор Starbucks Говард Шульц в среду отрицал нарушение закона в ответ на резкую критику со стороны сенатора Берни Сандерса, I-Vt., который обвинил компанию в "самой агрессивной и незаконной кампании по уничтожению профсоюзов в современной истории нашей страны".



Отвечая на вопросы Сандерса во время слушаний в Сенате, Шульц подтвердил право работников на выбор вступления в профсоюз и защитил действия компании.



Starbucks "не нарушила закон", - сказал Шульц. "Позвольте мне задать тон очень рано".



Шульц, который занимал пост генерального директора Starbucks более 20 лет в течение трех периодов и покинул эту должность на прошлой неделе, сказал, что Starbucks вела "добросовестные" переговоры с работниками, когда они пытались объединиться в профсоюз и получить коллективные льготы.