Ferrari построила единственный экземпляр F8 Tributo для 2023 года

23:39 2023-03-29

Как бы то ни было, человек, у которого есть ключи от Ferrari F8 Tributo 2023 года, стал обладателем единственного в своем роде среднемоторного итальянского спортивного автомобиля.

По словам представителя Ferrari, который подтвердил Car and Driver, что компания выпустила единственный F8 Tributo 2023 модельного года из Маранелло до окончания производства 710-сильного купе.

Акцент на купе, так как Ferrari продолжает выпускать F8 Spider с откидным верхом. Другими словами, F8 еще не умер, даже если его конфигурация с жестким верхом уже умерла.

Когда мы спросили подробности об одиноком F8 Tributo, выпущенном в 2023 году, представитель компании, с которым мы общались, признал, что автомобиль был произведен для Ferrari North America, подразделения компании, которое охватывает рынки США, Канады и Латинской Америки.
 