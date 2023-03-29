Ferrari построила единственный экземпляр F8 Tributo для 2023 года

По словам представителя Ferrari, который подтвердил Car and Driver, что компания выпустила единственный F8 Tributo 2023 модельного года из Маранелло до окончания производства 710-сильного купе.



Акцент на купе, так как Ferrari продолжает выпускать F8 Spider с откидным верхом. Другими словами, F8 еще не умер, даже если его конфигурация с жестким верхом уже умерла.

Когда мы спросили подробности об одиноком F8 Tributo, выпущенном в 2023 году, представитель компании, с которым мы общались, признал, что автомобиль был произведен для Ferrari North America, подразделения компании, которое охватывает рынки США, Канады и Латинской Америки.

