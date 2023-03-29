Лидер ОАЭ назначил своего старшего сына наследным принцем

Государственное информационное агентство WAM объявило о назначении шейха Халеда бин Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна кронпринцем в конце среды, не сообщив при этом дополнительных подробностей.



После того, как 62-летний шейх Мохаммед, которого обычно называют МБЗ, в прошлом году занял пост президента, поползли слухи о том, не сделает ли он наследником одного из своих братьев.



В таком случае, на роль наследника могли бы претендовать шейх Тахнун бин Зайед, влиятельный руководитель службы национальной безопасности, шейх Мансур, владелец футбольного клуба "Манчестер Сити", или министр иностранных дел шейх Абдулла.



Вместо этого он, похоже, сосредоточил власть в пределах своей ближайшей семьи, как это сделал король Саудовской Аравии Салман, передав широкие полномочия своему сыну и наследнику, наследному принцу Мухаммеду бин Салману, известному как MBS.