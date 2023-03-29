Российский самолет, застрявший в Канаде, заплатил более 300 000 долларов за парковку

BlogTO сообщает, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" все еще стоит на асфальте международного аэропорта Торонто Пирсон, спустя 395 дней после приземления.

Антонов прибыл в Канаду для доставки из Китая наборов для тестирования COVID-19 27 февраля 2022 года. Однако в тот же день правительство Канады закрыло свое воздушное пространство для самолетов, принадлежащих России, зафрахтованных или управляемых ею.

Поскольку Россия все еще продолжает свое вторжение, а санкции остаются в силе, грузовой самолет "Волга-Днепр" уже более года не может покинуть Торонто.



С тех пор как самолет Ан-124 был посажен на мель, он находится на долгосрочной стоянке в северо-восточной части аэропорта Торонто Пирсон, а стоянка 200-тонного самолета не бесплатна. По данным BlogTO, стоимость стоянки в аэропорту составляет 1065,60 канадских долларов в день.

После 395 дней общая сумма составляет 420 912 канадских долларов, или 309 588 долларов США в американской валюте.