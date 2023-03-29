Наемный убийца из Нью-Джерси приговорен к 16 годам лишения свободы

23:43 2023-03-29

Карьерный преступник, в послужном списке которого были ограбления банков и заговор с целью убийства, в среду был приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство политического консультанта из Нью-Джерси в обмен на деньги в 2014 году.

74-летний Джордж Браценис год назад признал себя виновным по обвинению в том, что он и еще один человек приняли тысячи долларов от другого политического консультанта, Шона Кэддла, в обмен на убийство Майкла Галдиери. Галдиери был зарезан ножом в своей квартире в Джерси-Сити, которую затем подожгли.

Окружной судья США Джон Майкл Васкес в среду в федеральном суде в Ньюарке вынес приговор - 16 лет заключения плюс пять лет надзорного освобождения.

Человек, который отбывал срок в тюрьме Нью-Джерси вместе с Браценисом в начале 2000-х годов, Бомани Африка, также признал себя виновным в убийстве и был приговорен в прошлом месяце к 20 годам. Он назвал Брацениса сообщником, который помог убить Галдиери.

Откровения об убийстве Гальдиери всколыхнули политические круги штата, печально известного десятками приговоров за политическую коррупцию в последние десятилетия и трюками вроде скандала "Бриджгейт" 2013 года, в ходе которого специально создавались пробки возле оживленного моста Джорджа Вашингтона для политического возмездия.