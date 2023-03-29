Наемный убийца из Нью-Джерси приговорен к 16 годам лишения свободы

74-летний Джордж Браценис год назад признал себя виновным по обвинению в том, что он и еще один человек приняли тысячи долларов от другого политического консультанта, Шона Кэддла, в обмен на убийство Майкла Галдиери. Галдиери был зарезан ножом в своей квартире в Джерси-Сити, которую затем подожгли.



Окружной судья США Джон Майкл Васкес в среду в федеральном суде в Ньюарке вынес приговор - 16 лет заключения плюс пять лет надзорного освобождения.



Человек, который отбывал срок в тюрьме Нью-Джерси вместе с Браценисом в начале 2000-х годов, Бомани Африка, также признал себя виновным в убийстве и был приговорен в прошлом месяце к 20 годам. Он назвал Брацениса сообщником, который помог убить Галдиери.



Откровения об убийстве Гальдиери всколыхнули политические круги штата, печально известного десятками приговоров за политическую коррупцию в последние десятилетия и трюками вроде скандала "Бриджгейт" 2013 года, в ходе которого специально создавались пробки возле оживленного моста Джорджа Вашингтона для политического возмездия.