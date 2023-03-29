74-летний Джордж Браценис год назад признал себя виновным по обвинению в том, что он и еще один человек приняли тысячи долларов от другого политического консультанта, Шона Кэддла, в обмен на убийство Майкла Галдиери. Галдиери был зарезан ножом в своей квартире в Джерси-Сити, которую затем подожгли.
Окружной судья США Джон Майкл Васкес в среду в федеральном суде в Ньюарке вынес приговор - 16 лет заключения плюс пять лет надзорного освобождения.
Человек, который отбывал срок в тюрьме Нью-Джерси вместе с Браценисом в начале 2000-х годов, Бомани Африка, также признал себя виновным в убийстве и был приговорен в прошлом месяце к 20 годам. Он назвал Брацениса сообщником, который помог убить Галдиери.
Откровения об убийстве Гальдиери всколыхнули политические круги штата, печально известного десятками приговоров за политическую коррупцию в последние десятилетия и трюками вроде скандала "Бриджгейт" 2013 года, в ходе которого специально создавались пробки возле оживленного моста Джорджа Вашингтона для политического возмездия.
Наемный убийца из Нью-Джерси приговорен к 16 годам лишения свободы
Карьерный преступник, в послужном списке которого были ограбления банков и заговор с целью убийства, в среду был приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство политического консультанта из Нью-Джерси в обмен на деньги в 2014 году.
74-летний Джордж Браценис год назад признал себя виновным по обвинению в том, что он и еще один человек приняли тысячи долларов от другого политического консультанта, Шона Кэддла, в обмен на убийство Майкла Галдиери. Галдиери был зарезан ножом в своей квартире в Джерси-Сити, которую затем подожгли.
-
-
23:54
Иван Ободов
Сиэтл и федералы стремятся прекратить надзор за полицией города в США
Министерство юстиции США и официальные лица Сиэтла во вторник обратились к судье с просьбой прекратить федеральный надзор за полицейским управлением города, заявив, что его последовательные реформы являются примером для других городов.
-
23:53
Иван Ободов
Конгресс США одобрил меру по отказу от водных защит Байдена
Конгресс в среду одобрил резолюцию об отмене мер защиты водных путей страны, принятых администрацией Байдена, которые республиканцы критикуют как бремя для бизнеса, продвигая меру, на которую президент Джо Байден обещал наложить вето.
-
-
-
23:49
Иван Ободов
Штормы, порождающие торнадо, могут усилиться из-за потепления климата в Америке
С потеплением климата в Америке, будет больше смерчей, согласно новому исследованию, которое также предупреждает, что смертоносные штормы будут продвигаться на восток и чаще обрушиваться на более густонаселенные южные штаты.
-
23:46
Иван Ободов
Бунт в Капитолии: Информатор ФБР дает показания в защиту Proud Boys
Информатор ФБР, который 6 января вместе с членами группы Proud Boys шел к Капитолию США, дал в среду показания о том, что он не знал о планах ультраправой экстремистской группы захватить здание и не думал, что они вдохновляли насилие в тот день.