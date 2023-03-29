Бунт в Капитолии: Информатор ФБР дает показания в защиту Proud Boys

23:46 2023-03-29

Информатор ФБР, который 6 января вместе с членами группы Proud Boys шел к Капитолию США, дал в среду показания о том, что он не знал о планах ультраправой экстремистской группы захватить здание и не думал, что они вдохновляли насилие в тот день.

Информатор, представившийся в суде только как "Аарон", был свидетелем защиты на процессе по делу бывшего лидера Proud Boys Энрике Таррио и четырех лейтенантов, обвиняемых в подстрекательстве к заговору с целью удержать Дональда Трампа в Белом доме после президентских выборов 2020 года.

Информатор общался со своим куратором из ФБР, когда толпа сторонников Трампа нахлынула на Капитолий 6 января 2021 года, написав в текстовом сообщении, что полицейские заграждения опущены и толпа уже почти подошла к зданию. Он также сообщил своему куратору, что "Гордые парни" "не делали этого и не вдохновляли".

"Толпа действовала как стадное чувство. Не организованная", - написал он. Ответ куратора был отредактирован на скриншоте, который адвокат защиты показал присяжным.