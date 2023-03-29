Штормы, порождающие торнадо, могут усилиться из-за потепления климата в Америке

Суперъядерный шторм, разрушивший Роллинг Форк, штат Миссисипи, - это единичный случай, который нельзя связать с изменением климата.

Но он вписывается в эту прогнозируемую и более опасную картину, включая больше ночных ударов в южном регионе, где больше людей, бедности и уязвимого жилья, чем там, где ураганы обрушивались в прошлом веке. И сезон начнется на месяц раньше, чем раньше.



Исследование, опубликованное в Бюллетене Американского метеорологического общества, предсказывает увеличение количества суперячеек на 6,6% по всей стране и увеличение на 25,8% площади и времени прохождения самых сильных суперячеек над сушей при сценарии умеренного уровня будущего потепления к концу века.

Но в некоторых районах на юге страны этот рост гораздо выше. К ним относится Роллинг Форк, где авторы исследования прогнозируют увеличение количества суперячеек на одну в год к 2100 году.