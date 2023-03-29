Назвав это решение победой, генеральный прокурор Северной Дакоты Дрю Ригли заявил, что отмененные продажи аренды стоили Северной Дакоте более 100 миллионов долларов дохода каждый год и лишили страну "столь необходимого доступа к нефти и газу в эти трудные времена высокой инфляции и угроз нашей энергетической безопасности", сообщает газета Bismarck Tribune.
Но судья также отклонил просьбу штата заставить Бюро по управлению земельными ресурсами, федеральное агентство, провести продажи, которые были отменены в 2021 и 2022 годах.
"Северная Дакота имеет значительную вероятность выиграть дело по существу и удовлетворяет другим факторам, благоприятствующим принятию предварительного судебного запрета", - написал окружной судья США Дэниел Трейнор в своем 82-страничном постановлении, поданном в понедельник. "Учитывая предварительную стадию судебного разбирательства и неполноту административного протокола, не все из запрошенных Северной Дакотой мер являются уместными".
Судья приказал США возобновить аренду нефтяных и газовых месторождений в Северной Дакоте
Федеральный судья обязал правительство США возобновить продажу аренды нефти и газа на федеральных землях в Северной Дакоте.
Назвав это решение победой, генеральный прокурор Северной Дакоты Дрю Ригли заявил, что отмененные продажи аренды стоили Северной Дакоте более 100 миллионов долларов дохода каждый год и лишили страну "столь необходимого доступа к нефти и газу в эти трудные времена высокой инфляции и угроз нашей энергетической безопасности", сообщает газета Bismarck Tribune.
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