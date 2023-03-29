Конгресс США одобрил меру по отказу от водных защит Байдена

Республиканцы выступили против принятых администрацией Байдена мер по защите тысяч малых ручьев, водно-болотных угодий и других водных путей, назвав их экологическим перегибом, который вредит бизнесу, застройщикам и фермерам.



Они использовали Закон о пересмотре решений Конгресса, который позволяет Конгрессу блокировать недавно принятые постановления исполнительной власти.

В среду Сенат проголосовал 53 голосами против 43, чтобы дать окончательное законодательное одобрение этой мере. Четыре демократа и независимый сенатор Кирстен Синема из Аризоны присоединились к республиканцам и проголосовали за резолюцию.



"Превышение полномочий, по сути, нереально", - сказал сенатор Джо Манчин, штат Запад. Ва., критик некоторых экологических стратегий Белого дома.



Голосование в Сенате стало последним событием в давней борьбе за определение понятия "воды Соединенных Штатов", которое устанавливает широту защиты Закона о чистой воде.