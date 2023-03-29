Конгресс США одобрил меру по отказу от водных защит Байдена

23:53 2023-03-29

Конгресс в среду одобрил резолюцию об отмене мер защиты водных путей страны, принятых администрацией Байдена, которые республиканцы критикуют как бремя для бизнеса, продвигая меру, на которую президент Джо Байден обещал наложить вето.

Республиканцы выступили против принятых администрацией Байдена мер по защите тысяч малых ручьев, водно-болотных угодий и других водных путей, назвав их экологическим перегибом, который вредит бизнесу, застройщикам и фермерам.

Они использовали Закон о пересмотре решений Конгресса, который позволяет Конгрессу блокировать недавно принятые постановления исполнительной власти.

В среду Сенат проголосовал 53 голосами против 43, чтобы дать окончательное законодательное одобрение этой мере. Четыре демократа и независимый сенатор Кирстен Синема из Аризоны присоединились к республиканцам и проголосовали за резолюцию.

"Превышение полномочий, по сути, нереально", - сказал сенатор Джо Манчин, штат Запад. Ва., критик некоторых экологических стратегий Белого дома.

Голосование в Сенате стало последним событием в давней борьбе за определение понятия "воды Соединенных Штатов", которое устанавливает широту защиты Закона о чистой воде.