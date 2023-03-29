Сиэтл перестроил практически все аспекты работы своего полицейского управления после того, как в 2011 году следователи Минюста обнаружили, что полицейские слишком быстро применяют силу и слишком часто обостряют ситуацию до такой степени, что применение силы становится необходимым.
С тех пор, по словам чиновников, применение серьезной силы снизилось на 60%, а в департаменте созданы новые системы работы с людьми в кризисных ситуациях, реагирования на жалобы на предвзятое отношение к полиции, надзора за сотрудниками и выявления тех, кто слишком часто применяет физическую силу.
Обе стороны попросили окружного судью Джеймса Робарта расторгнуть мировое соглашение 2012 года, известное как указ о согласии, в соответствии с которым суд осуществлял надзор за реформами.
Однако они согласны с тем, что еще многое предстоит сделать в двух ключевых областях - подотчетность полиции и контроль над толпой, особенно после жестокого и подвергшегося резкой критике ответа департамента на протесты против расовой справедливости в 2020 году. В соответствии с новым соглашением Робарт продолжит контролировать работу по реформированию, связанную с этими темами.
Сиэтл и федералы стремятся прекратить надзор за полицией города в США
Министерство юстиции США и официальные лица Сиэтла во вторник обратились к судье с просьбой прекратить федеральный надзор за полицейским управлением города, заявив, что его последовательные реформы являются примером для других городов.
Сиэтл перестроил практически все аспекты работы своего полицейского управления после того, как в 2011 году следователи Минюста обнаружили, что полицейские слишком быстро применяют силу и слишком часто обостряют ситуацию до такой степени, что применение силы становится необходимым.
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