Сиэтл и федералы стремятся прекратить надзор за полицией города в США

Сиэтл перестроил практически все аспекты работы своего полицейского управления после того, как в 2011 году следователи Минюста обнаружили, что полицейские слишком быстро применяют силу и слишком часто обостряют ситуацию до такой степени, что применение силы становится необходимым.



С тех пор, по словам чиновников, применение серьезной силы снизилось на 60%, а в департаменте созданы новые системы работы с людьми в кризисных ситуациях, реагирования на жалобы на предвзятое отношение к полиции, надзора за сотрудниками и выявления тех, кто слишком часто применяет физическую силу.



Обе стороны попросили окружного судью Джеймса Робарта расторгнуть мировое соглашение 2012 года, известное как указ о согласии, в соответствии с которым суд осуществлял надзор за реформами.



Однако они согласны с тем, что еще многое предстоит сделать в двух ключевых областях - подотчетность полиции и контроль над толпой, особенно после жестокого и подвергшегося резкой критике ответа департамента на протесты против расовой справедливости в 2020 году. В соответствии с новым соглашением Робарт продолжит контролировать работу по реформированию, связанную с этими темами.