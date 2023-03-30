Датчане идентифицировали загадочный объект возле газопровода «Северный поток»

Со дна подняли таинственный объект, обнаруженный рядом с поврежденным газопроводом "Северный поток—2" . Это оказался морской буй, а не антенна детонации, как предполагалось ранее.

Как сообщает Датское энергетическое агентство, работы были завершены в среду, 29 марта. Они проводились с участием вооруженных сил Дании на глубине 73 метра. За процессом наблюдал представитель Nord Stream 2 AG, владельца газопровода.

"Расследование пришло к выводу, что объект представляет собой пустой морской дымовой буй для визуальных обозначений. Объект не представляет угрозы безопасности", — говорится в заявлении Датского энергетического агентства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" обнаружил рядом с газопроводом загадочный объект, похожий на детонационную антенну. Он был около 40 сантиметров в высоту и 10 сантиметров в диаметре.

В марте 2023 года газета New York Times опубликовала статью со ссылкой на данные разведки США. В материале упоминается некая проукраинская группировка, причастная к инциденту.