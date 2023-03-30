Хорватия планирует поставить Украине 14 вертолетов Ми-8

О планах Загреба сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Правительство Хорватии оказывает Украине финансовую, техническую и политическую поддержку. Одним из пунктов такой политической поддержки является решение, которое сейчас рассматривает наше правительство. И одним из пунктов таких решений являются вертолеты Ми-8. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем завершить их передачу", – сказал Баножич.

По словам Баножича, Хорватия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ми-8 — советский многоцелевой вертолет. Он является самым тяжелым двухмоторным вертолетом в мире и одним из самых тяжелых в истории авиации.

Ранее Северная Македония решила, что готова предоставить Украине 12 вертолетов Ми-24. Отмечалось, что из 12 ударных вертолетов Ми-24 и 4 многоцелевых вертолетов Ми-8/17, находящихся в распоряжении Северной Македонии, ее вооруженные силы используют только по два каждого типа. Четыре Ми-24 были модернизированы за последние 10 лет в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems.

Ранее Северная Македония объявила о передаче Украине четырех штурмовиков Су-25, однако они могут использоваться только в качестве запасных частей.