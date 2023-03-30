Резников опроверг сообщения о том, что Франция поставит Украине истребители Mirage 2000

"Я хотел бы объяснить. В настоящее время в нашем распоряжении имеются истребители МиГ-29, чьи РЛС "видят" на расстоянии 60 км. Такой самолет способен поражать цели на расстоянии 30 км. Российский Су-35 "видит" на расстоянии более 200 км и может вести огонь по целям на расстоянии более 140 км. Параметры Mirage 2000 такие же, как у МиГов", - отметил министр.

Он добавил, что современная авиация, которая нужна ВСУ, должна "видеть" объекты противника на расстоянии более 200 км и быть способной эффективно уничтожать цели, находящиеся на расстоянии более 150 км.

Резников подчеркнул, что приобретение Киевом самолетов машин и обучение пилотов их эксплуатации может быть длительным процессом, поэтому "предстоящее контрнаступление и поставка самолетов — это процессы, которые будут иметь место в разное время".

Министр отметил, что "ВСУ помогут польские или чешские истребители МиГ-29, но существенной поддержки они не окажут, как и французские Mirage 2000 или британско-немецко-итальянские Tornado".

"Нам срочно нужны многоцелевые самолеты четвертого поколения и более новые, такие как американский F-16", - заявил ранее в среду представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

США регулярно опровергают сообщения о возможном наличии у Украины самолетов F-16. Поставка машин пятого поколения, таких как F-35, по мнению большинства экспертов, маловероятна.