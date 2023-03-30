Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Подчеркивается, что Гросси хочет проверить, как изменилась ситуация на объекте, он должен поговорить с сотрудниками и обеспечить ротацию членов миссии МАГАТЭ, которая работает на АЭС с сентября.

Запорожская АЭС занята российскими войсками с 4 марта 2022 года. Последний действующий реактор объекта был остановлен в сентябре прошлого года.

Ранее Гросси призвал к созданию защитной зоны вокруг электростанции, а перед нынешним визитом в Украину подчеркнул, что ситуация вокруг электростанции по-прежнему нестабильна и необходимы немедленные действия для предотвращения возможной аварии.