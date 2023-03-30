Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

06:53 2023-03-30

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в среду, 29 марта на Запорожскую АЭС, сообщает "Энергоатом". Это его второй визит с начала конфликта, сообщает Reuters.

Подчеркивается, что Гросси хочет проверить, как изменилась ситуация на объекте, он должен поговорить с сотрудниками и обеспечить ротацию членов миссии МАГАТЭ, которая работает на АЭС с сентября.

Запорожская АЭС занята российскими войсками с 4 марта 2022 года. Последний действующий реактор объекта был остановлен в сентябре прошлого года. 

Ранее Гросси призвал к созданию защитной зоны вокруг электростанции, а перед нынешним визитом в Украину подчеркнул, что ситуация вокруг электростанции по-прежнему нестабильна и необходимы немедленные действия для предотвращения возможной аварии.