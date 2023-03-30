Билотайте: Возобновление прямых авиарейсов из Ирана в Минск означает новую волну миграции

"Насколько нам известно, сегодня состоялся первый прямой рейс из Ирана в Минск, а это значит, что начинается новая волна мигрантов", - сказала Билотайте агентству BNS.

МВД Литвы относится к ситуации "очень серьезно, как к новой угрозе". Ведомство подчеркивает, что нынешние миграционные потоки намного меньше по сравнению с теми, что были два года назад, но "оценив риски, нужно быть готовым и выделить адекватные ресурсы для управления потенциальным кризисом".

В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Литвы предотвратили незаконное пересечение литовско-белорусской границы 607 человек. В прошлом году это число составляло 11,2 тысячи.

Несколько недель назад Комитет Организации Объединенных Наций призвал Литву обеспечить всех мигрантов правом просить убежища. Однако Билотайте в среду, 29 марта заявила, что Вильнюс не изменит своей позиции в отношении политики выдворения мигрантов.