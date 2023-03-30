В 5 банках Франции прошли обыски по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве

Названия банков упоминает французская ежедневная газета Le Monde, указывая на Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis и HSBC.

Газета уточняет, что "эти банки подозреваются Национальной финансовой прокуратурой в том, что они позволяют своим иностранным клиентам уклоняться от уплаты налога на дивиденды".

Le Monde напоминает, что данные финансовые учреждения интересовали налоговые органы еще в 2017 году. Действия спецслужб — результат расследований, инициированных Национальной финансовой прокуратурой Франции в декабре 2021 года.

Расследование было начато после того, как Le Monde описала финансовый скандал 2018 года, "в результате которого государство ежегодно теряет несколько миллиардов евро налоговых поступлений". Практика заключается в организации сложных операций, чтобы обойти налоги на дивиденды, причитающиеся акционерам листинговых компаний.