Генерал Милли боится, что Россия и Китай создадут проблемы США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что три страны на долгие годы будут "создавать проблемы для глобальной безопасности". ПО его словам, речь идет о России, Иране и Китае.

Как сообщает CNN, такое заявление генерал сделал в ходе слушаний по оборонному бюджету на 2024 год в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам в среду, 29 марта. Генерал также подчеркнул, что обеспокоен отношения между Россией и Китаем.

"Мы видим, как они работают вместе. Я бы не назвал это настоящим альянсом в прямом смысле этого слова, но мы видим, что они работают вместе, и Иран — третий. Поэтому я думаю, что эти три страны вместе создадут проблемы в ближайшие годы, особенно Россия и Китай из-за своих возможностей", — пояснил Милли.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов, геостратегическим вызовом номер один для США в долгосрочной перспективе является Китай. Он также выразил обеспокоенность по поводу ядерной программы Пекина.

Милли пояснил, что цель Китая — получить военное преимущество над Соединенными Штатами, и это "действительно беспокоит".

Он также упомянул Иран, отметив, что страна может произвести достаточно расщепляющегося материала для создания ядерного оружия менее чем за две недели.