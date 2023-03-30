Дешевые средства, которые не дадут погибнуть растениям

Древесная зола содержит такие необходимые для растений элементы, как калий, фосфор, цинк, сера. Обеззараживание почвы от грибка и отпугивание от вредителей также числятся среди полезных свойств этого средства.

Из нее можно приготовить жидкий раствор для полива: в 5 литров воды добавляют 15 столовых ложек золы и дают настояться в течение суток.

В сухом виде золу равномерно распределяют по грядке, закапывая в землю.

Активированный уголь благотворно влияет на рост растений при применении в сухом и жидком виде.

Измельченные таблетки вносятся под корень растения, помогая растению не болеть и расти крепким. Для полива под корень в литре воды растворяют 4-5 таблеток.

Аптечный йод используется для восполнения недостатка элемента. На 1 литр воды достаточно 1 капли средства. Превышать дозу нельзя во избежание ожогов растений.

Для подкормки отлично подойдут сухие дрожжи или живые. Как самостоятельное удобрение они не используются из-за отсутствия в составе микроэлементов.

1 пачка сухих дрожжей, 3 столовых ложки сахара сахара (меда) растворяются в ведре воды и настаиваются в течение 2 часов, а после используются для полива 1:5 с чистой водой.

1 пачку живых дрожжей разводят в 1 литре воды и используют для полива 1:10 при разбавлении чистой водой.