Российские депутаты предложили запретить вьезд в Россию Валерию Меладзе

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который отправился добровольцем в зону СВО, призывает запретить въезд в Россию певцу Валерию Меладзе, сообщает Рамблер.

Артисты и популярные люди пытаются участвовать в этом конфликте. У них есть свои причины: этого требуют западные кураторы. Когда эти Валерии Меладзе пробуют запустить свой хоботок в карманы и продавать билетики, это предательство. Считаю, что Меладзе больше в нашей стране никогда в жизни появляться не должен, - цитирует Милонова KP.RU.

Как сообщалось ранее, в отношении Меладзе, который публично произнёс лозунг украинских националистов, призвали провести проверку финансирования ВСУ. Недавно были отменены выступления певца в нескольких городах России.

Брат Валерия Константин Меладзе тем временем вместе с женой Верой Брежневой, оставив в России долги, избавляется от своей недвижимости в Крыму и Подмосковье, а также - от прав на русскоязычные хиты.