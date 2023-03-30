Чтобы хвойники были украшением сада, сделайте это весной

Улучшить иммунитет, придать зелени насыщенный и яркий цвет помогут удобрения, которые нужно внести весной.

Молодые хвойные растения нужно подкармливать каждую весну. Также удобряют хвойники, которые сигнализируют о проблемах своим внешним видом: замедлением роста; бледно зеленым или желтым цветом кроны; редкими ветками; обильным выделением смолы.

Подкормку нужно делать ранней весной, сразу после того, как растает снег. Весной растениям требуется внесение магния и калия. А вот азотные удобрения не нужны, так как из-за них начнут развиваться новые побеги, которые будут забирать питание у молодых неокрепших растений.

Лучше всего подойдут готовые комплексные удобрения, созданные специально для хвойников. В инструкции на упаковке всегда написано, как его использовать.

Из минеральных удобрений подойдет доломитовая мука, так как в ней содержится магний.

Навоз вечнозеленым растениям противопоказан из-за высокой концентрации азота.

А вот биогумус подойдет для поддержания микрофлоры растений и повышения сопротивляемости различным заболеваниям. Для этого необходимо перекопать почву в приствольном круге, добавить небольшое количество биогумуса и смешать его с землей.