Работница Wildberries на складе маркетплейса заразилась мышиной лихорадкой

23-летняя Камила Латыпова заразилась мышиной лихорадкой во время работы в сортировочном центре Wildberries Уфы, сообщает Супер.ру со ссылкой на Shot.

Девушка десять дней провела в больнице: на фоне инфекции у пострадавшей даже появилась временная слепота и стали отказывать почки.

К счастью, медики спасли Камилу. Она рассказала Shot, что на складах маркетплейса антисанитария, и грызунов сотрудники видят везде - как в своей кухонной зоне, так и в сортируемых товарах.

Девушка не сомневается, что опасной инфекцией заразилась на рабочем месте, но ее руководство не принимает никаких мер и утверждает, что работница просто «завралась».

Как уточняет издание, мышиной лихорадкой можно заразиться при вдыхании пыли, в которой могут быть высохшие испражнения зараженных грызунов. Либо - через продукты и руки, также загрязненные выделениями мышей.

Камила, не увидев реакции со стороны руководства, стала бить тревогу в соцсетях. Издание уточняет, что девушку сразу же уволили. Она рассказала Telegram-каналу, что не так давно узнала о своей беременности и теперь переживает, что последствия болезни могут сказаться на развитии ребенка.