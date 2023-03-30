Торфяной мох или кокосовая стружка: эксперты по садоводству советуют лучшую среду для выращивания растений в вашем саду

Кокосовая койра — один из самых популярных заменителей, но есть ли у него потенциальные проблемы в долгосрочной перспективе, задались вопросом эксперты.

Устойчивое развитие — это ключевая фраза в современном садоводстве, и влияние среды для выращивания, которую мы выбираем, занимает первое место в списке вещей, которые необходимо переосмыслить. При рассмотрении того, какую среду для выращивания использовать, вы должны учитывать ее преимущества и то, как она поможет вашим растениям, а также более широкие последствия.

Мы рассмотрим плюсы и минусы как торфяного мха, так и кокосовой койры, чтобы попытаться помочь вам найти решение этой проблемной садовой проблемы.

Что такое торфяной мох?

Торфяной мох - это традиционная среда для выращивания, изготовленная из разложившегося мха сфагнума, который распространен на торфяных болотах. Это был популярный выбор для улучшения здоровья и плодородия почвы с середины 20-го века, поскольку среда в первую очередь отлично удерживает воду и питательные вещества.

Садоводы могут купить торфяной мох для добавления в домашние горшечные смеси, например, Espoma PTM8 8-Quart Organic Peat Moss, доступный на Amazon.

Плюсы торфа

Торф состоит из частично разложившихся растений и органических веществ, что способствует тому, что он богат питательными веществами и обладает сильными водоудерживающими свойствами. Считается, что торфяной мох может впитать в себя воды, в 20 раз превышающей его собственный вес, и затем медленно отдавать ее растениям. Помимо способности удерживать воду, торфяной мох также может улучшить структуру почвы на грядках на заднем дворе, приподнятых грядках или в контейнерном садоводстве.

Мэри Варго , агент городского садоводства Университета Клемсона и главный координатор садовников, говорит, что с торфяным мхом «легко работать, он недорог и его легко найти в магазинах», и что он подходит для всех видов использования в садоводстве.

Она добавляет: «Торфяной мох обычно используется для изменения рецептов/смесей посадочной среды. Это варьируется от стартовых смесей для семян, почвенных смесей и т.д.

Торфяной мох также можно использовать на открытом воздухе, смешивать с посадочной грядкой и часто добавляют в почву для облегчения, аэрации и сохранения влаги в местах, где почва может быть уплотнена, и дренаж является проблемой.

Минусы сфагнума

Основная проблема с торфяным мхом связана с устойчивостью, и садоводам во всем мире рекомендуется прекратить использование этого материала и поискать альтернативы.

Сбор торфяного мха разрушает среду обитания, и такие торфяные болота формируются веками и не могут быть быстро пополнены. Таким образом, торфяники поглощают углекислый газ, поэтому их разрушение способствует глобальному потеплению. Продажа торфа и торфяного мха садоводам-любителям будет запрещена к 2024 году в Великобритании. Однако такого запрета не предвидится в Северной Америке, где Канада является источником большей части торфяного мха на рынке.

Помимо устойчивости, еще один недостаток торфяного мха заключается в том, что его pH составляет около 3,5-4, что является более кислым, чем предпочитают многие растения, и со временем может сделать почву более кислой.

Что такое кокосовая койра?

В последние годы кокосовая койра становится все более популярной в качестве альтернативы торфяному мху. Этот материал является побочным продуктом производства кокоса, при котором волокна кокосовой шелухи перерабатываются в торфоподобное вещество.

Кокосовое волокно обычно используется в качестве вкладыша для подвесных корзин , а также в качестве экологически чистой среды для выращивания как компостов из семян, так и почвенных смесей. Его покупают для добавления в домашние компостные смеси, такие как Organic Garden Coir от Burpee.

Вы видите биоразлагаемые горшки из кокосового волокна, и он популярен в качестве гидропонной среды для выращивания. За последние пять лет моей работы профессиональным садовником в садах, в которых я работал, в основном использовались безторфяные компосты, в состав которых входили кокосовые волокна как для стартовых семян, так и для посадки растений в горшки.

Плюсы кокосовой койры

Кокосовое волокно действительно обладает большой водоудерживающей способностью, на самом деле оно удерживает больше воды, чем торфяной мох, однако оно не удерживает эту воду так долго, как торфяной мох. Однако его легче повторно смочить, когда он высохнет, чем торфяной мох.

pH кокосового волокна менее кислый, чем торфяной мох, обычно pH 5,8-6,8, что приближает его к идеальному уровню для многих растений. Кокосовое волокно также может долго сохраняться в почве, так как оно медленно разлагается в течение двух-трех лет, а также улучшает аэрацию любых типов почв.

Койра обладает высокой емкостью катионного обмена, что означает, что она сохраняет питательные вещества до тех пор, пока они не потребуются растениям, а затем медленно высвобождает их с течением времени. Как отходы производства кокосов, а также тот факт, что кокосы легко растут на деревьях, койра всегда доступна в качестве продукта и более устойчива, чем торфяной мох.

Кокосовое волокно можно использовать так же, как и торфяной мох, в том числе в качестве почвы для горшков, подкормки или в качестве мульчи . Мэри Варго из Университета Клемсона добавляет: «Для тех, кто хочет отказаться от использования такого количества торфа, кокосовая койра — один из немногих доступных на рынке вариантов стартовых семян. На вид и на ощупь он похож на торфяной мох».

Минусы кокосовой койры

Недостатком койры является то, что она сама по себе не содержит большого количества питательных веществ и нуждается в дополнительном удобрении, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми им питательными веществами. Хотя он удерживает воду, он не всегда равномерно распределяется. Например, почва может выглядеть сухой в верхней части горшка, но быть влажной на дне, поэтому всегда нужно проверять почву, когда дело доходит до полива растений.

Кокосовое волокно часто представляет собой сжатый блок, который увеличивается в объеме при добавлении воды, поэтому, когда материал высыхает, он может быть компактным. Примером кокосовых блоков является органический кокосовый концентрат семян кокосового волокна, 2 упаковки в Burpee.

Есть также некоторые вопросы об общем воздействии кокосового волокна на окружающую среду. Рут Хейс, эксперт по садоводству компании Homes & Gardens , упоминает о некоторых опасениях, высказанных садоводами по поводу экологических и человеческих издержек, связанных с такими заменителями торфяного мха.

Она говорит: "Возделываемые на Дальнем Востоке участки естественных лесов уничтожаются, чтобы освободить место для пальмовых плантаций, требуется огромное количество пресной воды, чтобы кокосовое волокно можно было использовать, а затем его приходится перевозить по всему миру, увеличивая его углеродный след".

Какой материал следует использовать?

Когда дело доходит до торфяного мха и кокосовой койры, оба продукта имеют свои плюсы и минусы, поэтому очень важно взвесить все факторы, прежде чем решить, какой из них подходит для ваших нужд. Это может зависеть от ваших обстоятельств, например, если у вас щелочная почва, вы можете предпочесть торфяной мох, так как растения выиграют от его более кислого рН. Принимая во внимание, что местоположение также может сыграть роль, если вы живете в сухом месте, вы можете предпочесть кокосовое волокно, поскольку оно удерживает больше влаги, чем торфяной мох.

По общему признанию, у обоих есть своя устойчивость или воздействие на окружающую среду, поэтому на данный момент нет идеального решения. Подумайте о своих потребностях, взвесьте последствия и примите решение, которое лучше всего вам подходит.