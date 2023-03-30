Удобрение из хлеба значительно увеличит ваш урожай огурцов и помидоров

Приготовление удобрения из хлеба занимает мало времени. При регулярном использовании помидоры и огурцы начнут обильно расти.

Хлебное удобрение также идеально подходит для цветов, но не для всех. Больше всего его любят азалии, гортензии или вереск.

Для хлебного удобрения подойдет любой хлеб, особенно черствый и непригодный к употреблению. Черный хлеб, например, ржаной или цельнозерновой, даст наилучшие результаты.

Хлеб нарезать небольшими кусочками, положить в большую миску и залить водой. Предполагается, что она должна только прикрыть хлеб, поэтому количество зависит от того, сколько хлеба вы используете. Затем накройте посуду тарелкой и поставьте на нее банку, наполненную водой, чтобы придавить крышку.

После этого поставьте миску в темное и прохладное место на целую неделю. По истечении указанного времени достаньте хлеб.

Для удобрения пригодна только вода. Перелейте полученный концентрат в бутылку. Если вы хотите полить им огурцы или помидоры, разбавьте его водой в пропорции 1:3. Помните, что на рассаду нельзя использовать более полулитра разбавленного удобрения.

Лучше всего использовать данное удобрение сразу после посадки растений. Ингредиенты, содержащиеся в удобрении, ускорят их рост во время их раннего развития.

Помидоры следует прекратить поливать удобрением по истечении этого времени, а вот огурцы можно удобрять на протяжении всего периода цветения. Это стоит делать в теплые дни. Тогда полив хлебной водой дает лучшие результаты.