Знающий садовод назвал 4 действия, чтобы помочь сохнущей вишне или черешне

Если вы заметили появление подсохших побегов на вишнях и черешнях, то можно попробовать им помочь, чтобы не потерять деревья.

Результат замерзания

Побеги, пострадавшие от мороза, надо обрезать. В местах среза проводится обработка специальным составом в виде пасты.

Поврежденные деревья нуждаются в хорошем поливе, об этом тоже стоит помнить. Полив помогает деревьям усваивать питательные элементы из почвы, что важно им для восстановления сил.

Дополнительно нужно внести подкормку: столовая ложка нитроаммофоски на 10 литров воды. Раствором поливаем пострадавшие деревца.

Когда вылезут листочки, обрызгиваем вишни и черешни мочевиной. На 10 л воды берем 30 г средства.

В последнем месяце лета надо покормить ягодные деревья сернокислым калием, суперфосфатом (берем по полстакана).

Последствия ожога

При получении деревьями монилиального ожога нужно предпринять такие действия. Сначала обрезаем поврежденные побеги.

Затем используем препараты с медью (купорос, бордоская жидкость).

Для профилактики подобных проблем делаем санитарную обрезку, прореживая крону. Все трещины нужно обработать специальной пастой.

Перед приходом зимы область вокруг ствола надо перекопать.