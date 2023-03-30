Эксперты LSU Garden News: для весенней уборки в саду выполняйте одну задачу за раз

Итак, ваш сад в беспорядке, и вы просто не знаете, с чего начать.

Мы все были в этом затруднительном положении в то или иное время.

Лучше всего об этом сказал Марк Твен: «Секрет успеха в том, чтобы начать. Секрет начала в том, чтобы разбить свои сложные, непосильные задачи на небольшие выполнимые задачи, а затем начать с первой».

Не перегружайте себя. Просто начните. Весь ландшафт не должен быть капитально возделан за один день.

Вы можете разбить работу на более мелкие части, чтобы помочь выполнить большую работу, не сжигая себя полностью.

Вот несколько советов, как привести свой сад или ландшафт в прежнее состояние, не перегружая его:

Сделай список. Начните с создания инвентаря вещей, которые необходимо сделать, а затем приступайте к решению задач одну за другой.

Вы можете начать с самой сложной задачи и закончить ее, или вы можете стратегически выполнять задачи в зависимости от их сезонного приоритета. Возьмите ручку и бумагу, и планируйте.

Сегодня существует множество продуктов и сайтов, которые могут помочь вам быть более организованным, эффективным и управлять своим временем. Старый добрый таймер может быть бесценным помощником, который поможет вам не сбиться с пути.

Сначала займитесь самой утомительной работой. Эта работа обычно связана с сорняками. Выщипываете ли вы вручную, используете ли вы покрытие для защиты от солнечного света, используете химический гербицид или обрабатываете участок, обязательно удаляйте все сорняки.

Если вы хотите предотвратить повторное появление сорняков вскоре после уборки, применяйте довсходовый гербицид по всей площади.

Довсходовые гербициды предотвращают прорастание семян сорняков, создавая химический барьер. Есть как органические, так и синтетические, химические варианты для домовладельцев. Один из наиболее часто используемых довсходовых гербицидов имеет активный ингредиент трифлуралин.

Следующий шаг, мульчирование. Покройте все очищенные участки слоем мульчи толщиной от 2 до 4 дюймов, чтобы предотвратить появление сорняков в будущем. По большей части мне очень нравится сосновая солома, особенно на овощных и декоративных ландшафтных грядках. Тем не менее, есть несколько видов мульчи на выбор. Мульча из сосновой коры — еще одна доступная и недорогая мульча.

Перейдите к очистке растительного материала. Удалите отмершие ветки и древесину на кустарниках и деревьях, а также декоративные травы, отмершие в зимнее время.

После этого удалите другие старые растительные материалы и решите, чем вы их замените. Не забывайте об удобрении растений, цветущих весной и летом.

После удаления сорняков с ландшафтных грядок подумайте о том, чтобы нанести довсходовый гербицид и покрыть участок мульчей.

Сначала начните с самых утомительных задач и начинайте как можно раньше, чтобы сохранить мотивацию.