Разрыхлители, которые только навредят почве

Свежий навоз нельзя использовать для удобрения земли. Нагреваясь, он способствует перегреву корней растений, ведя к их неминуемой гибели.

Строительный песок - плохое средство для разрыхления почвы из-за наличия в нем массы вредных примесей. К примеру, глина, входящая в состав такого песка, будет иметь противоположный эффект, не разрыхляя, а уплотняя почву.

Шелуха семечек подсолнуха способствует разрыхлению почвы, но быстро перегнивает, вызывая необходимость внесения другого разрыхлителя.

Верховой торф хоть и разрыхляет почву, но может сделать ее кислой. Его следует использовать только для той почвы, на которой планируется садить растения, которые не будут страдать из-за этого (щавель, садовая земляника, брусника, черника, клюква и смородина).