Конференция разработчиков Apple пройдет в начале июня

По сообщениям СМИ, ожидается, что Apple войдет в новую категорию продуктов.
В этом году Apple запланировала конференцию разработчиков, на которой ожидается выход на рынок VR-очков.
Форум пройдет с 5 по 9 июня в Берлине, сообщают организаторы.
По сообщениям СМИ, ожидается, что Apple войдет в новую категорию продуктов.
В этом году Apple запланировала конференцию разработчиков, на которой ожидается выход на рынок VR-очков.
Форум пройдет с 5 по 9 июня в Берлине, сообщают организаторы.
Тарас Медведев
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду, что пытается найти компромисс между Москвой и Киевом для обеспечения безопасности Запорожской АЭС в Украине, возле которой он выразил сожаление по поводу роста военной активности .