Конференция разработчиков Apple пройдет в начале июня

По сообщениям СМИ, ожидается, что Apple войдет в новую категорию продуктов.

В этом году Apple запланировала конференцию разработчиков, на которой ожидается выход на рынок VR-очков.

Форум пройдет с 5 по 9 июня в Берлине, сообщают организаторы.