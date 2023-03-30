МИД РФ: Россия будет уведомлять США о пусках в качестве жеста доброй воли

Днём четверга, 30 марта, пресс-служба российского Министерства иностранных дел сообщила, что обмены всей информацией между администрациями Москвы и Вашингтона по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остановлены на временной основе на неопределённый срок.

В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Россия намеревается предоставлять Соединённым Штатам сведения о своих ракетных пусках в рамках договора, заключенного между Вашингтоном и Москвой в 1988 году. В МИД РФ утверждают, что подобное решение российской стороны является жестом доброй воли.

В ведомстве подчёркивают, что правительство США не передавало российской стороне данные о приостановке своего участия в ДСНВ, ввиду чего нежелание американских властей делиться информацией о своих стратегических вооружениях рассматривают в Москве на нарушение положений данного договора.

Представитель американского Госдепа Ведант Патель утверждает, что Вашингтон по-прежнему прилагает усилия для сохранения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, поскольку данный документ является ключевым в обеспечении американской национальной безопасности.

21 февраля Владимир Путин обратился с посланием в Федеральному собранию, в котором рассказал, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ из-за недружественных шагов Соединённых Штатов.