Растения, сильно истощающие почву: садить или не садить

Всем известно, что почва почве рознь. Важен ее состав, насыщение полезными веществами, даже то, какая культура росла здесь год или несколько лет назад.

К сожалению, некоторые растения делают землю непригодной для выращивания других культур после себя. Примечательно, что таким свойством обладают культуры, которые есть на каждом огороде, даче.

Истощают почву все разновидности капусты, салат, картошка, помидоры, свёкла, кабачки, тыква, петрушка, рапс (который называют сидератом, но он в конечном итоге обедняет землю), ревень, цикорий.

Улучшить ситуацию поможет засевание истощенной земли растениями-сидератами такими, как клевер, все бобовые, горчица, тмин, гречка.