Рассада загнивает: почему так происходит и как не дать растению погибнуть

Если загнивание происходит по причине поражения рассады вредными микроорганизмами, то оно распространяется стремительно. Сломанные стебли, бледность покровов, черные следы на стебле- все это признаки того, что растение погибает.

Во избежание напасти следует убрать погибшие растения и срочно разбираться в причинах произошедшего.

Для посадки следует использовать чистую почву, так как патогены часто живут в "использованной" земле.

Тара для рассаживания растений также должна быть стерильной.

Нельзя сеять растения слишком часто, так как грибы и плесень обожают застойный, влажный воздух.

Используйте дополнительное освещение в виде флуоресцентной лампы или другого специального приспособления (12-16 часов), так как света из окна недостаточно в феврале, начале марта,

Не заливайте рассаду, убирая излишки жидкости.

Саженцам для интенсивного роста должно быть тепло и светло.