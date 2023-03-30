Картаполов: призванных в армию не направят служить в новые регионы России

Днём четверга, 30 марта, председатель думского оборонного комитета Андрей Картаполов публично заявил, что поступающие в армию России по призыву на срочную службу не будут направлены в новые регионы РФ, которыми являются Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные республики.

По словам Картаполова, текущей весной призыв на службу в армию на территории новых субъектов Российской Федерации не будет осуществляться, а призванные в Вооружённые силы из других областей и республик России не будут передислоцированы в недавно освобождённые регионы.

Известно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что вторая волна мобилизационных процессов в России не предвидится, поскольку президент распорядился о завершении мобилизации в государстве по случаю достижения нормы набора, установленной Министерством обороны РФ.

Песков подчёркивает, что в рамках плана Минобороны мобилизовано было порядка трёхсот тысяч россиян. Сам Владимир Путин утверждает, что во время мобилизации на службу было призвано чуть больше 300 тысяч мужчин, поскольку множество граждан захотели стать добровольцами в зоне спецоперации.

Характерно, что ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил активную гражданскую позицию жителей России, заявив что многие из них пришли в военкоматы не дожидаясь повестки.