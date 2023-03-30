Американский репортер Wall Street Journal арестован в России по подозрению в шпионаже

По сообщениям государственных СМИ, российская внутренняя секретная служба ФСБ арестовала корреспондента известной американской газеты Wall Street Journal в Екатеринбурге на Урале по подозрению в шпионаже.

Эван Гершкович, 1991 года рождения, подозревается в «шпионаже в интересах американского правительства», сообщила ФСБ в четверг, сообщает госагентство ТАСС. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Репортер собирал информацию о военно-промышленном комплексе в России от имени американской стороны, которая составляет государственную тайну.

Wall Street Journal еще не сообщила об этом.