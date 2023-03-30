Илон Маск и 1000 технических экспертов призывают сделать перерыв в развитии искусственного интеллекта

Несколько ведущих технических экспертов, такие как генеральный директор Tesla Илон Маск и соучредитель Apple Стив Возняк, призвали ввести мораторий на быструю разработку новых мощных инструментов искусственного интеллекта.

В открытом письме, опубликованном в среду, подписанты призывают к паузе не менее шести месяцев.

Остановка разработки должна дать отрасли время, чтобы установить стандарты безопасности для разработки ИИ и предотвратить возможный ущерб от самых рискованных технологий ИИ.

Если компании не согласятся с этим, правительствам придется вмешаться и ввести мораторий.

Поэтому шесть месяцев следует использовать, среди прочего, для разработки протоколов безопасности.