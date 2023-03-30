На пионах не завязываются бутоны: что делать

На самом деле причин тому, почему на пионах не появилось бутонов, множество.

Дачники частенько, пересаживая растения, повреждают корень или садят его слишком близко к поверхности почвы (4-5 см - оптимальная глубина).

Частая пересадка также ни к чему хорошему не приведет, так как каждый раз растению нужно время привыкнуть к новому месту. Цветы появятся только на следующий год после такого процесса.

Листва, срезанная сразу после цветения, приведет к тому, что растение не успеет подготовиться к зиме и не даст цветов.

Застой жидкости в корнях из-за чрезмерных снегопадов, дождей - причина отсутствия бутонов на этих цветах.

Пионы плохо чувствуют себя в тени и на кислой почве. Переизбыток азота и недостаток калия и фосфора в подкормках - ситуация, которую не оценит растение.