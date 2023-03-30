На пионах не завязываются бутоны: что делать

13:33 2023-03-30

Спустя месяц после того, как ростки пиона проклюнулись, должны появиться цветы, но бывает, что бутонов нет.

На самом деле причин тому, почему на пионах не появилось бутонов, множество.

Дачники частенько, пересаживая растения, повреждают корень или садят его слишком близко к поверхности почвы (4-5 см - оптимальная глубина).

Частая пересадка также ни к чему хорошему не приведет, так как каждый раз растению нужно время привыкнуть к новому месту. Цветы появятся только на следующий год после такого процесса.

Листва, срезанная сразу после цветения, приведет к тому, что растение не успеет подготовиться к зиме и не даст цветов.

Застой жидкости в корнях из-за чрезмерных снегопадов, дождей - причина отсутствия бутонов на этих цветах.

Пионы плохо чувствуют себя в тени и на кислой почве. Переизбыток азота и недостаток калия и фосфора в подкормках - ситуация, которую не оценит растение.