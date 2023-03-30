Пушилин: скоро можно будет говорить о фактическом окружении Аретмовска

30 марта временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что уже в скором времени Министерство обороны России сможет официально объявить о фактическом окружении группировки ВСУ на Артемовском участке фронта.

По данным Пушилина, украинские войска в Артемовске истощены и не демонстрируют готовность к продолжению попыток удержания города, ввиду чего подразделения армии РФ смогут осуществить полное оперативное окружение данного населённого пункта в ближайшие дни грядущего апреля.

Также Денис Пушилин отметил, что уже сейчас Артемовск почти полностью окружён российскими военными, однако на выходе из города остаётся небольшой коридор, по которому солдаты армии Украины продолжают получать поставки боеприпасов и оружия в крайне ограниченных количествах.

Накануне Владимир Зеленский рассказал, что падение обороны Артемовска станет ключевым событием на поле боя, поскольку любое поражение деморализует подразделения ВСУ, занятых подготовкой к новой контрнаступательной операции. Кроме того, Зеленский верит, что в случае поражения украинской армии в Артемовске Киев будут пытаться принудить к компромиссу с Россией.

При этом Владимир Зеленский считает, что заставить администрацию Киева подписать мирный договор с Москвой будут стремиться как западные политики, так и украинские граждане.