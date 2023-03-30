Пушилин: город Артёмовск в ДНР скоро попадёт в фактическое окружение

13:39 2023-03-30

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что в обозримом будущем город Артёмовск попадёт в фактического окружения российских сил.

«По Артёмовску ситуация продвигается», — с уверенностью заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики.

Накануне информационное агентство «РИА Новости» опубликовало видео опроса взятого в плен украинского бойца, который заявил, что служащие Вооружённых сил Украины сдаются в Артёмовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов.

Кроме того, пленённый боец ВСУ рассказал, что украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артёмовск по подземным ходам, которые идут до города Часов Яр в ДНР.