Пушилин: город Артёмовск в ДНР скоро попадёт в фактическое окружение

«По Артёмовску ситуация продвигается», — с уверенностью заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики.

Накануне информационное агентство «РИА Новости» опубликовало видео опроса взятого в плен украинского бойца, который заявил, что служащие Вооружённых сил Украины сдаются в Артёмовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов.

Кроме того, пленённый боец ВСУ рассказал, что украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артёмовск по подземным ходам, которые идут до города Часов Яр в ДНР.