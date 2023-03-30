Избавиться от луковой мухи: какое простое средство поможет забыть о вредителе

Луковая муха довольно опасный вредитель: из-за маленьких размеров ее можно просто не увидеть. Как защитить свою грядку от коварного насекомого?

Прежде всего - выбрать подходящее место для посадки лука: оптимально, если это будет участок рядом с грядками томатов и морковью.

Риск атаки луковых мух снижает также соседство представителя семейства амариллисовых.

Большой эффект дает обработка грядки с луком табачной пылью. Это средство легко найти в любом садоводческом магазине. Табачную пыль отличает резкий запах, он и отпугивает луковую муху.

Для подготовки средства нужно смешать табачную пыль с золой (300 г золы на 3 ст. л. табака). Смесь рассыпать на земле, где растёт лук. Почву после этого желательно прорыхлить.