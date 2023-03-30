Глава МАГАТЭ пытается найти компромисс по Запорожской АЭС

«Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами», — сказал Рафаэль Гросси, уточнив, что этот компромисс будет касаться всей АЭС, а не только зоны безопасности вокруг нее, переговоры по которой до сих пор были безрезультатными.

«Мы должны избежать катастрофы », — добавил он, выразив сожаление по поводу того, что «военная активность растет во всем этом регионе», особенно со «значительным увеличением числа солдат».

Идея состоит в том, чтобы договориться об определенных принципах, определенных обязательствах, включая отказ от нападения на АЭС, отметил Рафаэль Гросси, который в очередной раз призвал не хранить вооружение и тяжелую военную технику на ее территории.