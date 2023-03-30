Рябков: вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит

«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям. Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет», — сказал Рябковю

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершкович занимался шпионажем и был пойман с поличным, добавив, что корпункт американского издания WSJ продолжит работу.

В свою очередь, WSJ отвергает обвинения в адрес своего задержанного в России корреспондента и требует его немедленного освобождения.