Папа Франциск госпитализирован с подозрением на ОРВИ

В последние дни Франциск жаловался на «некоторые трудности с дыханием», уточняется в пресс-релизе.

Папа Франциск госпитализирован, ему лучше, и он «вернулся к работе», заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни в четверг, 30 марта, сообщив первые новости о состоянии Папы.

Его состояние «постепенно улучшается, плановое лечение продолжается.

Сегодня утром после завтрака он прочитал несколько газет и вернулся к работе, говорится в заявлении представителя Святого Престола.

Госпитализированный со среды 29 марта на «несколько дней» в Риме, аргентинский иезуит лечится от респираторной инфекции, что является новым предупреждением для главы католической церкви, который страдает от повторяющихся проблем со здоровьем.