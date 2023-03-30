Грунт, необходимый для выращивания здоровой и крепкой рассады

Грунт для рассады - смесь земли, торфа, коры и др. в компании с неорганическими компонентами такими, как песок, перлит и прочее.

Субстрат - искусственный заменитель почвы из опилок, песка, перлита, минеральной ваты.

Грунт - то, что нужно для посадки рассады. Идеально, если он будет рыхлым, пористым, пропускающим влагу, но вместе с тем не сухим. Такая земля не допустит застаивания влаги.

Признаками отличного грунта для рассады являются однородность состава, легкая влажность, но не сыпучесть, отсутствие плесени, даже если это только запах.