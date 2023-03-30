Пушилин: правительство ДНР формально уходит в отставку

Днём 30 марта лидер ДНР Денис Пушилин опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где уведомил общественность о том, что правительство Донецкой Народной республики формально уходит в отставку из-за того, что вчера пост его председателя покинул Виталия Хоценко.

По данным Пушилина, днём ранее Владимир Путин распорядился о назначении Хоценко губернатором Омской области, из-за чего чиновник был уволен с должности председателя правительства ДНР. Денис Пушилин подчёркивает, что именно это стало причиной формального роспуска донецкого правительства.

При этом Пушилин отметил, что члены правительства ДНР остаются на ранее занимаемых местах и продолжают осуществлять работу в штатном режиме, однако оно действительно будет распущено после того, как будет сформирован новый состав данного органа. Вместе с тем глава Донецкой Народной республики уверен, что нынешнее правительство Донецка успешно справляется со своими задачами.

Пушилин рассказал, что он внёс на рассмотрение кандидатуру Евгения Солнцева на должность председателя правительства ДНР, который уже находится в составе ведомства и занимается вопросами восстановления ДНР и строительства в данном регионе, продемонстрировав эффективность принимаемых им решений.

Также Денис Пушилин заявил, что власти Донецка намереваются сконцентрировать свои усилия на развитии промышленности, сельского хозяйства, программ общественной значимости и оказании государственных услуг местному населению.