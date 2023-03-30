Кулеба допустил, что контрнаступление ВСУ может не принести ожидаемых результатов

14:45 2023-03-30

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times допустил, что контрнаступление украинских войск может не принести ожидаемых результатов.

«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба считает, что данный нарратив представляет реальную угрозу для Украины.

Глава МИД Украины пояснил, что если грядущее наступление ВСУ потерпит неудачу, это усилит позиции представителей тех западных политических элит, которые выступают за прекращение поставок вооружения киевскому режиму и переход к дипломатическому разрешению украинского конфликта.